Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равенства полов

Россия ухудшила позиции в мировом рейтинге гендерного разрыва. По итогам 2019 года Всемирный экономический форум (ВЭФ) поместил РФ на 81-е место, в 2018-м — на 75-е.

В рейтинге всего 153 позиции. Страны ранжируются исходя из доступности разным полам образования, здравоохранения, карьерных перспектив и политических прав. По общему показателю Россию отнесли на 81-место, отметив практически идеальную картину в образовании и медицине. Зато по политическим правам РФ занимает только 122-е место, передает «Интерфакс».

В ВЭФ отметили улучшение ситуации с гендерным неравенством в 2019 году, но при этом, по их мнению, полностью устранить его получится только через 99,5 года при сохранении текущих тенденций. В форуме, например, отметили, что главами 85 государств, включая Россию, Италию, Мексику, ЮАР, Испанию, Швецию и США, за последние 50 лет были исключительно мужчины.

Улучшение общемировой ситуации произошло благодаря появлению большего числа женщин в политике. Они сейчас занимают 25,2% мест в нижних палатах парламентов и 21,2% министерских должностей по сравнению с 24,1% и 19% соответственно в 2018 году. Авторы доклада отметили, что политика остается областью, в которой странам с точки зрения гендерного равенства удалось добиться наименьшего прогресса.

Другой проблемной сферой является экономика. Для достижения равенства на этом поприще миру понадобится 257 лет. Это обусловлено стабильным сохранением малого количества женщин на руководящих должностях, медленным ростом зарплаты, доступностью рабочих мест и источников дохода.

По результатам 2019 года страной с наиболее выраженным равенством полов в мире считается Исландия. В лидерах также Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Великобритания занимает 21-е место, США — 53-е. Замыкают рейтинг Пакистан, Ирак и Йемен.