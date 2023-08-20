Общество 20 августа 2023, 00:49 Россия определилась с датой Всемирного фестиваля молодежи Росмолодежь: участниками Всемирного фестиваля молодежи станут 155 стран РИА «Новости»

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Всемирный фестиваль молодежи состоится в России в марте 2024 года. В нем примут участие 155 стран, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. Ее процитировал ТАСС.

«Буквально несколько дней назад подводили промежуточные итоги — у нас заявлено уже более 155 стран. Это лидеры некоммерческих организаций, молодые экологи и предприниматели», — сказала Разуваева.

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Руководитель Росмолодежи отметила, что в рамках масштабного мероприятия будут представлены ключевые смыслы, ценности Всемирного фестиваля молодежи, его программа и символ.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил делегации стран Шанхайской организации сотрудничества на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Российский лидер добавил, что фестиваль проведут в Краснодарском крае с 1 по 7 марта 2024 года. Мероприятие должны посетить свыше 20 тысяч человек.