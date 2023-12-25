Общество 25 декабря 2023, 03:33 Россия опередила Запад по производству вооружений Мантуров: Россия опередила страны Запада по производству вооружений РИА «Новости»

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Производство вооружений в России опередило западные страны. Заданный высокий темп сбавлять никто не собирается. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в разговоре с РИА «Новости».

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада», — отметил Мантуров.

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По его словам, у России есть понимание, куда нужно двигаться дальше. Стране необходимо восполнять запасы и не снижать заданный темп производства.

Глава министерства подчеркнул, что не хотел бы отвечать за страны Запада в вопросе, «насколько им хватит духу». Пока Россия движется с определенным опережением.

В начале декабря Мантуров вместе с руководителем исполкома «Народного фронта» Михаилом Кузнецовым передал первую партию автомобилей УАЗ «Патриот» российским бойцам. В общей сложности военнослужащие в зоне СВО получат 1,5 тысячи машин.