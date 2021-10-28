Россия оказалась среди лидеров в антирейтинге по смертям из-за селфи

Ученые испанских университетов провели исследование смертей и серьезных травм людей, полученных в процессе создания селфи. Результаты своего труда они опубликовали в научном альманахе Journal of Travel Medicine.

Оказалось, что Россия входит в тройку лидеров по смертям и серьезным травмам из-за селфи. На втором месте стоит США, а на первом — Индия.

Рассматривать историю роковых селфи стали во временном промежутке с 2008 года по настоящее время. Это как раз тот момент, когда мобильные телефоны, на которые в основном люди фотографируют себя сами, начали наиболее активно развиваться.

В общем числе от селфи пострадали 433 человека, 379 из них погибли. Большую часть этих несчастных составляли путешественники.

Также именно в 2008 году был документально зафиксирован первый случай смерти во время создания селфи. В 2013 году таких смертей было еще всего три, а в 2019 — уже 68.

Пандемия коронавируса увеличила смертность от болезней, но «приостановила» поток роковых селфи. В 2020 году во время создания своего портрета люди умерли 37 раз. Интересно, что средний возраст погибших — 24,4 года.