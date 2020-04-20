Россия оказалась на втором месте по приросту коронавируса

Россия 19 апреля вышла на второе место по числу новых выявленных случаев коронавируса. За сутки количество больных увеличилось больше чем на шесть тысяч. Вирусологи связывают рост с увеличением числа тестов.

В условном рейтинге за 19 апреля Россия впервые вошла в пятерку стран с самым высоким числом новых зараженных. Актуальные данные публикует сайт worldometers.info.

Несмотря на то, что Россия занимает 10-е место по общему числу заражений, нельзя не заметить, что в последние дни количество новых случаев растет. 19 апреля Россия даже обогнала по этому показателю Великобританию, в которой выявили 5,8 тысячи новых случаев. Много пациентов также выявляют в США, Испании и Турции.

Источник фото: worldometers.info

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что количество больных связано с распространенностью тестов. Многие люди переносят коронавирус бессимптомно, и только расширенное тестирование позволит их выявить.

Слова Альштейна также подкрепляются данными сайта worldometers.info. Россия занимает второе место не только по числу новых случаев, но и по количеству тестов.

Источник фото: worldometers.info

Примечательно, что пятерка стран и в этом случае практически совпадает. Кроме США, России и Испании, много тестов делают в Германии и Италии.

В России, по информации на 20 апреля, выявили больше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки число пациентов выросло на 4,2 тысячи, прирост снизился на две тысячи.