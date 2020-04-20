    20 апреля 2020, 11:46

    Россия оказалась на втором месте по приросту коронавируса

    Юлия Булыгина

    Россия 19 апреля вышла на второе место по числу новых выявленных случаев коронавируса. За сутки количество больных увеличилось больше чем на шесть тысяч. Вирусологи связывают рост с увеличением числа тестов.

    В условном рейтинге за 19 апреля Россия впервые вошла в пятерку стран с самым высоким числом новых зараженных. Актуальные данные публикует сайт worldometers.info.

    Несмотря на то, что Россия занимает 10-е место по общему числу заражений, нельзя не заметить, что в последние дни количество новых случаев растет. 19 апреля Россия даже обогнала по этому показателю Великобританию, в которой выявили 5,8 тысячи новых случаев. Много пациентов также выявляют в США, Испании и Турции.

    Россия оказалась на втором месте по приросту коронавируса | Изображение 1
    Источник фото: worldometers.info

    Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что количество больных связано с распространенностью тестов. Многие люди переносят коронавирус бессимптомно, и только расширенное тестирование позволит их выявить.

    Слова Альштейна также подкрепляются данными сайта worldometers.info. Россия занимает второе место не только по числу новых случаев, но и по количеству тестов.

    Россия оказалась на втором месте по приросту коронавируса | Изображение 2
    Источник фото: worldometers.info

    Примечательно, что пятерка стран и в этом случае практически совпадает. Кроме США, России и Испании, много тестов делают в Германии и Италии.

    В России, по информации на 20 апреля, выявили больше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки число пациентов выросло на 4,2 тысячи, прирост снизился на две тысячи.