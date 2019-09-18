Согласно докладу ООН, к 2050 году в России останутся 100 миллионов человек. По данным Министерства труда, коэффициент рождаемости на одну женщину — 1,67. Это тот самый путь к 100 миллионам.

«Страна должна осознать, что мы стоим практически на грани демографической катастрофы, — отметил Малофеев.

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Заместитель руководителя ВРНС напомнил слова президента России Владимира Путина: цель страны — три ребенка в семье. Однако такие требования предоставили пять лет назад, напомнил он. В то время соотечественники ощущали подъем, связанный с материнским капиталом. Потом же начался спад. По этой причине одного материнского капитала недостаточно, уверен Малофеев.

«Государство должно поставить народосбережение — не просто демографию, а народосбережение, направленную на улучшение жизни народа, на увеличение численности населения политику, — во главу угла. Ее, а не экономику мы должны сделать главной», — добавил собеседник.

По его словам, государство должно обеспечить достойную жизнь многодетным семьям. Большое число несовершеннолетних выгодно для государства. Малофеев объяснил свою точку зрения: это новые граждане, которые в будущем будут работать и влиять на прирост ВВП.