Россия ограничила ввоз морепродуктов и рыбы из Китая

По данным издания, в декабре прошлого года Россельхознадзор проверил профильные китайские предприятия и выявил, что на некоторых заводах товар хранился с 2013 года. Кроме того, в определенных образцах обнаружили кадмий, ртуть и мышьяк. Так как нарушения носят постоянный характер, с 9 февраля временно ограничен ввоз тилапии, осетра, угря, креветки и форели в Россию.