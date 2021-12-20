Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. В Роспотребнадзоре уже предупредили торговые сети о том, что ввоз некоторых товаров будет временно прекращен. Речь идет в том числе об апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах, перце, но лишь некоторых местных предприятий.

С письмом ритейлерам ознакомились «Известия». Если торговые сети обнаружат подобные товары в продаже, их необходимо изъять, поскольку эти продукты могут вызвать у людей отравление. При этом в Минсельхозе отметили, что на текущий момент не ожидается перебоев в поставках продукции на внутренний рынок. Не планируется и роста цен.

Помимо указанных ранее продуктов, под запретом окажутся также такие товары, как шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае. Такая информация предоставлена в письме за подписью главы московского управления службы Елены Андреевой. В документе сказано, что результаты лабораторных исследований оказались неудовлетворительными. На текущий момент импорт решено приостановить до особых распоряжений.