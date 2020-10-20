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    20 октября 2020, 10:31

    Россия обогнала Украину по продолжительности здоровой жизни

    Полина Петрова

    Россия обогнала Украину по продолжительности здоровой жизни (Healthy life expectancy, HALE). Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое сделано на основе показателей в 204 странах мира в течение 1950–2019 годов, сообщил журнал The Lancet.
    Россия обогнала Украину по продолжительности здоровой жизни

    Уточняется, что средний мировой показатель лет жизни, которые человек проведет без серьезных проблем со здоровьем, составил 63,5 года. Так, в РФ в минувшем году ожидаемая продолжительность периода без болезней составила 63,7 года, в Белоруссии — 65, в Эстонии — 68, в Латвии — 66,2, а в Литве — 66,5, на Украине — 61,7, пишет «Парламентская газета».

    Самый высокий показатель в Центральной Европе принадлежит Словении — 70,1 года и в Албании — 68,7. Уточняется, что в Японии ожидаемая продолжительность здоровой жизни равняется 73,3 года, в Сингапуре — 73,9, в Северной Корее — 72. В Канаде HALE составил 70,1 года, в США — 65,2, во Франции — 71,2, в Германии — 69,5.