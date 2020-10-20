Россия обогнала Украину по продолжительности здоровой жизни

Уточняется, что средний мировой показатель лет жизни, которые человек проведет без серьезных проблем со здоровьем, составил 63,5 года. Так, в РФ в минувшем году ожидаемая продолжительность периода без болезней составила 63,7 года, в Белоруссии — 65, в Эстонии — 68, в Латвии — 66,2, а в Литве — 66,5, на Украине — 61,7, пишет «Парламентская газета».

Самый высокий показатель в Центральной Европе принадлежит Словении — 70,1 года и в Албании — 68,7. Уточняется, что в Японии ожидаемая продолжительность здоровой жизни равняется 73,3 года, в Сингапуре — 73,9, в Северной Корее — 72. В Канаде HALE составил 70,1 года, в США — 65,2, во Франции — 71,2, в Германии — 69,5.