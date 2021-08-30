Россия обновила восьмилетний рекорд по коррупционным преступлениям

Максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет выявили в России за семь месяцев этого года. Статистику опубликовали в сборнике Генпрокуратуры РФ «О состоянии преступности в России за январь–июль 2021 года.

По данным ведомства, по сравнению с минувшим годом количество коррупционных преступлений выросло на 16,5% и составило 24,5 тысячи. Почти половина из них — взятки.

В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Рекордсменами по числу дел о взяточничестве стали Санкт-Петербург, Пермский и Ставропольский края.

Общий ущерб от коррупционных преступлений к августу 2021 года составил 39,4 миллиарда рублей. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период он был равен 32,4 миллиарда рублей.

Выросла в этом году и сумма возмещенного ущерба. За семь месяцев 2020 года она составляла 3,5 миллиарда рублей. В этом году она достигла 9,9 миллиарда рублей. Кроме того, почти в три раза выросла стоимость арестованных активов.

В Генпрокуратуре обратили внимание на рост общего количества преступлений экономической направленности. По сравнению с прошлым годом их стало больше на семь тысяч. Предварительный материальный ущерб составил 171,8 миллиарда рублей. Также в ведомстве отметили, что в этом году снизилось число преступлений, по которым приостановили расследование.