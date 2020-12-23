Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов Колумбии

Россия вышлет из страны двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве. Это было сделано после высылки двух российских дипломатов. О решении сообщила пресс-служба российского МИД.

«22 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации A. Лопес Кабальеро. <…> Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что послу выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из Колумбии. В МИД такое решение назвали безосновательным. Кроме того, сделанный шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений между странами.

Ранее власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов. По информации СМИ, причиной стало подозрение в разведывательной деятельности. Согласно сообщениям, речь идет об Александре Паристове и Александре Белоусове, которые работали в Колумбии более двух лет.