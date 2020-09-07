ООН плохо выполняют свою работу. А их комментарий по поводу обеспечения водой жителей Крыма — отписка. Такое мнение выразил сенатор от республики Крым в Совете Федерации РФ Сергей Цеков.

«Это даже не решение ООН, это комментарий представителя верховного комиссара по правам человека. Не самого комиссара, а его представителя. За обеспечение воды в России отвечает Россия, а на Украине — Украина. Понятное дело, Россия отвечает и обеспечивает», — заявил Цеков.

Сенатор уверен, что на вопрос о закрытии Северо-Крымского канала, через который с Украины шла вода, в ООН вообще решили не отвечать. Остальные слова — это лишь отписка, причем очень примитивная. По словам Цекова, такой ответ можно считать проявлением глубокого неуважения, но никак не признанием ООН Крыма территорией России.

«Они вообще не хотят ли приехать в Крым и увидеть все своими глазами? Одно дело — читать обо всем в интернете и руководствоваться сообщениями органов госвласти или других структур Украины, а другое — увидеть все самим. Получается, что этот верховный комиссар по правам человека не выполняет свои обязанности. В ООН должны заниматься гуманитарными проблемами, но не занимаются. А значит, выполняют свои функции некачественно», — добвил Сергей Цеков.

Он заявил, что Россия сама решит вопрос водоснабжения Крыма. Придется приложить максимум усилий и найти дополнительные источники. Возможно, будут использовать воду после очистки в технических целях, а также водосберегающие технологии. Но все решат сами.

Ранее в ООН признали, что водообеспечением Крыма должна заниматься Россия.