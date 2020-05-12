Российские специалисты не занимают статистику по смертности от коронавируса в стране. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в России] нет», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране дает надежду на стабилизацию положения. Шесть дней подряд прирост новых случаев инфицирования был примерно на одном и том же уровне.

«И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию», — заявила она в программе «60» минут на канале «Россия 1».

Вуйнович добавила, что дальнейшая ситуация будет зависеть от поведения людей. Все граждане должны и дальше соблюдать дистанцирование и другие меры предосторожности. По словам представителя ВОЗ, вирус удалось немного задержать, но не контролировать.

За прошедшие сутки врачи зафиксировали 107 новых случаев смерти после заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 2116. Всего в России насчитывается 232 243 пациента с подтвержденным диагнозом. Вылечились от COVID-19 уже 43 512 человек.