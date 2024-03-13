Общество 13 марта 2024, 08:48 Россия не свернет со своего пути — Путин Путин: Россия не на перепутье, с пути не свернет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия находится на стратегическом пути своего развития, а не на перепутье, она не свернет со своей дороги. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1» сказал президент страны Владимир Путин.

«Россия на стратегическом пути своего развития, а не на перепутье. Со своего пути она не свернет», — заявил он.

Реклама

Ранее президент заявил, что считает удовлетворительной работу правительства страны под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. При этом он счел некорректным говорить о сохранении нынешнего состава кабмина до публичного оглашения результатов предстоящих президентских выборов.

Глава государства также заявил, что в России необходимо ввести прогрессивную школу налогообложения для физических и юридических лиц с высокими доходами, а также крупных корпораций. По словам Путина, распределение налогового бремени должно стать более справедливым.