Общество 02 августа 2023, 19:58 Россия не станет жить по навязываемым правилам — Песков Песков: Россия не хотела и не будет жить по правилам, навязываемым другими странами РИА «Новости»

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Россия не будет жить по правилам, навязываемым другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщил ТАСС, он подчеркнул, что коллективный Запад продолжает вести войну против страны.

«Страны коллективного Запада сейчас стали настолько наглыми, что живут по своим правилам, они ведут войну против РФ», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, выступая в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов».

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Песков указал, что Россия не хочет и не будет жить по правилам, которые навязывают другие страны. Сейчас в мире идет изменение системы координат, которое закончится переменой основных ценностей, выразил уверенность он.

«Суверенность, уважительность в отношении друг друга между странами все-таки станут основными понятиями и основными ценностями», — выразил уверенность пресс-секретарь президента.