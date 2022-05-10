Россия не собирается по своей инициативе закрывать посольства европейских стран в качестве ответной меры на недружественные действия с их стороны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что такие действия не в российских традициях.

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — сказал Грушко в комментарии РИА «Новости».

Он также обратил внимание, что это не российская сторона начала дипломатическую войну и кампанию высылок.

Ранее ряд европейских стран и Япония выслали российских дипсотрудников. В ответ Россия приняла зеркальные меры и также объявила о высылке иностранных дипломатов.

В частности, в начале мая были высланы семь сотрудников посольства Дании. Такую меру приняли после того, как датская сторона объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России.