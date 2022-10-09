Россия не станет отказываться от посреднических услуг на переговорах с Киевом — МИД | 360°

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Россия не станет отказываться от посреднических услуг на переговорах с Киевом — МИД

МИД РФ заявил, что Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом

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Россия не отказывается от услуг посредников на переговорах с Киевом, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Недостатка в посреднических услугах нет.

Полищук напомнил, что Москва часто выступала в этой роли, содействуя переговорам с 2014 года. Россия была посредником при переговорах Киева и Донбасса по выполнению минских соглашений.

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«Сейчас уже понятно, что все эти годы Киев тянул время и готовился к решению конфликта в Донбассе силовым путем. В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся», — отметил Полищук.

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Заинтересованные страны должны убедить Киев прекратить военные действия и вернуться к переговорам. Однако директор департамента уточнил, что Россия не станет обсуждать выбор жителей новых регионов — власти Украины должны признать референдумы, иначе переговоров не получится.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным в конце сентября заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины.

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