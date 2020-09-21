Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране стабильна. Роспотребнадзор предполагал, что во второй половине сентября число заражений возрастет. Это связано с начавшимся осенне-зимним эпидемическим сезоном в России.

«В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — отметила она.

За последние сутки зарегистрировано 6196 случаев заражения коронавирусом в 84 российских регионах. Более 6000 заражений фиксируют уже третий день подряд. На первом месте по числу инфицированных — Москва (+915). За ней следуют Санкт-Петербург (+209) и Подмосковье (193). Всего в России СОVID-19 подтвердился у 1 109 595 человек. За все время эпидемии выздоровели 911 973 россиян. Жертвами коронавирусной инфекции стали 19 489 больных.

Ранее стало известно, что в российских аптеках появился препарат для лечения СОVID-19. Он называется «Арепливир». Стоимость одной упаковки — 12 320 рублей.