Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, однако условия их работы не могут быть лучше, чем для россиян. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на на встрече с участниками проекта «ПолитСтартап».

«Мы не должны создавать для тех, кто приехал трудиться, условия лучше, чем для наших граждан. Это уже очень тонкая грань, которая может быть и предметом политического обсуждения», — заявил Медведев, который параллельно подчеркнул, что без труда мигрантов России не обойтись.

Ранее Медведев заявил, что в России сейчас рассматривают возможность усложнения получения права на работу иностранцами. Эксперты изучают опыт арабских стран, где работодатель несет полную ответственность за действия нанятого гражданина другого государства.

Прямую трансляцию встречи Дмитрия Медведева с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап» ведет сайт партии «Единая Россия».