Страны Европы и США не хотят воспринимать желание России быть с ними в добрых отношениях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет терпеть подобного отношения, которое сейчас демонстрируют Чехия и Болгария.

По его словам, главный посыл России упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах. Такое мнение представитель Кремля выразил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

При этом Песков предупредил, что Москва не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары».

«Мы этого уже не терпим. И мы четко это демонстрируем. И, как сказал Путин, так будет теперь дальше», — заключил он.

Ранее Песков уже говорил о том, что некоторым странам следует успокоиться и отказаться от массового антироссийского психоза.

«Призываем всех <…> конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не будет терпеть недружественных выпадов и будет на них реагировать. При этом Москва всегда остается открытой к диалогу.

Отношения Кремля и Белого дома в очередной раз обострились после введения нового пакета антироссийских санкций 15 апреля. Кроме того, Вашингтон выслал 10 сотрудников дипмиссии РФ, уличив их в шпионаже и попытках повлиять на результаты американских президентских выборов.

Всего через несколько дней с обвинениями в адрес Москвы выступила Прага. Чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам в 2014 году. За этим последовала высылка дипломатов. Кремль ответил на это аналогичным образом.