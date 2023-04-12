Общество 12 апреля 2023, 15:22 Россия не получала никаких предложений о пасхальном перемирии от Украины Захарова: Украина вряд ли обратится с предложением о пасхальном перемирии РИА «Новости»

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Украинская сторона не обращалась к России с официальными предложениями о пасхальном перемирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая инициатива вряд ли поступит, сообщил ТАСС.

«Вряд ли это произойдет. Особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий», — сказала дипломат.

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Она напомнила, что властям Украины чужды гуманность и сострадание. Поэтому, по ее словам, странно было бы говорить о желании как-то нормализовать ситуацию.

«Человеческие жизни там вообще не имеют значения», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова также обратила внимание, как в начале года украинское руководство издало указ не прекращать огонь по случаю православного Рождества 6–7 января, проигнорировав призыв России объявить режим тишины.