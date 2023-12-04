Важное 04 декабря 2023, 12:44 Россия не пойдет по пути запрещения абортов — Матвиенко Председатель Совфеда Матвиенко: никакие запреты не решат проблему абортов РИА «Новости»

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Искусственные запреты не смогут полностью решить проблему абортов в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова привело РИА «Новости».

«Уверена, что никакое давление или запреты не решат проблему с абортами. По пути запрещения государство точно не пойдет», — сказала Матвиенко.

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Она отметила, что Россия добьется того, что аборты будут делать либо после насилия над женщиной, либо по медицинским показателям.

Также Матвиенко отметила, что государство должно контролировать эту ситуацию.

«Нельзя допустить, чтобы аборты перешли в подполье. Для женщин и их здоровья это прямая угроза», — заключила председатель верхней палаты парламента.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что депутаты начали рассматривать предложения по исключению абортов из списка услуг частных коммерческих клиник, писал RT. Она отметила, что некоторые регионы уже принимают такие инициативы, поэтому их важно поддержать на федеральном уровне.