Общество 27 марта 2023, 07:10 Россия не исключила любые варианты ответа на санкции Запада Дипломат Биричевский заявил, что Россия не исключает все варианты ответа на санкции Запада РИА «Новости»

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Россия не исключает любые варианты ответа на санкции со стороны Запада. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«На нелегитимные санкции со стороны Запада мы не исключаем никаких вариантов ответа. Все соответствующие инструменты и возможности имеют, поэтому к любому развитию событий мы уже готовы», — сказал он.

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Представитель МИД отметил, что крайних мер, тем не менее, Россия намерена избежать.

«Не хотелось бы говорить о вариантах энергетического, продовольственного и экономического апокалипсиса. Они могут повлечь за собой новое раскручивание санкционной спирали», — добавил дипломат.

Также Биричевский подчеркнул, надеется на адекватность и здравый смысл.

«Возможно, что недружественных элит дойдет мысль об ущербности и бесперспективности санкционного противостояния с Россией», — заключил он.

Ранее французский политик Франсуа Асселино заявил, что планы Евросоюза ввести 11-й пакет санкций против России доказывают, что уже введенные ограничения не сработали.