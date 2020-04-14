Россия не будет просить ЕС об отмене санкций

Россия не планирует просить Евросоюз о снятии санкций. В то же время Москва готова к полноценному, равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

«Про санкции мы не раз говорили, что эта тема, которую мы даже не будем обсуждать. Если ЕС поймет, что этот метод исчерпал себя и откажется то тех решений, которые были приняты в 2014 году, конечно, мы будем готовы ответить взаимностью, но просить сделать это мы не собираемся», — приводит РИА «Новости» слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он ответил на вопросы журналистов во время видеоконференции.

Глава МИД РФ отметил, что западные партнеры подвели Россию. Именно поэтому власть выбрала независимый курс с опорой на собственные силы. Это не означает изоляцию, так как Москва открыта для равноправного сотрудничества.

После присоединения Крыма к России и сложившейся ситуации на Украине в 2014 году, Запад применил против Москвы десятки всевозможных санкций — от экономических до политических. Сейчас в Европе все чаще заявляют о том, что все ограничения против России необходимо отменить.