Россия направит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. В правительстве отметили, что сами решили помочь ВОЗ.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в размере до одного миллиона долларов», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

В том же постановлении МИД поручили проинформировать ВОЗ о финансовой поддержке борьбы с пандемией.

Кроме этого, правительство выделило более 61,4 миллиона рублей государственному научному центру «Вектор» и Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года с китайского города Ухань. По последним данным, COVID-19 заболели более 1,2 миллиона человек по всему миру. Больше всего случаев зафиксировали в США, Испании, Италии, Германии и Франции. В самом Китае сейчас всего 1,2 тысячи больных.

В марте ВОЗ признала коронавирус пандемией, причем ее эпицентром назвали Европу.