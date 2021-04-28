Россия направит медицинскую помощь в Индию

Россия в ближайшие дни направит в Индию крупную партию медицинской помощи, заявили в МИД. В стране уже вторую неделю рекордные показатели по заболеванию ковидом.

Срочный рейс МЧС в ближайшие дни доставит в Индию крупную партию кислородных концентраторов, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что его страну настиг буквально «коронавирусный шторм». Больницы переполнены. В столице не хватает коек и медицинского кислорода. Пока жителям рекомендуют даже дома носить медицинские маски.

Уже несколько дней подряд ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом бьет рекорды. С начала пандемии в Индии было зафиксировано 17,3 миллиона случаев COVID-19. Количество летальных исходов превысило 195 тысяч.

Врачи полагают, что резкий рост заболеваемости связан с тем, что жители перестали соблюдать меры безопасности, когда ежесуточный прирост новых случаев заражения упал до 10 тысяч.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» будут доставлены в Индию уже в начале мая.