Россия направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки ковид-сертификатов

Россия направила в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки ковид-сертификатов. Ответа на обращение пока не было, сообщили в Минцифры.

В ведомстве рассказали, что ведут переговоры с европейской стороной, в январе ведомство направило заявку, чтобы присоединиться к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом. Обращение оформили с учетом требований ЕС, но решений по его рассмотрению пока не было, сообщил «Интерфакс».

В Минцифры отметили, что в случае успешного подключения к европейской системе ведомство собирается по запросу гражданина формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому документу.

По данным министерства, техническая сложность взаимного признания ковид-сертификатов в том, что при их формировании нужно, чтобы документы были подписаны по стандартам Евросоюза. Помимо этого, в наполнении сертификатов нужно использовать справочную информацию ЕС.

Источники «Интерфакса» ранее заявляли, что переговоры России и Евросоюза по взаимному признанию ковид-сертификатов продвигаются медленнее, чем хотелось бы, из-за разногласий по вопросу о механизмах проверки документов в цифровом виде.