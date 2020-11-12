Россия напомнила Алиеву про обещание наказать виновных в крушении Ми-24

В ведомстве отметили, что рассчитывают на то, что с азербайджанской стороны более не последует никаких двусмысленных заявлений в связи с крушением вертолета.

Сегодня посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы объяснил крушение российского Ми-24 словами: «На войне как на войне — всякое может быть». При этом он отметил, что работа комиссии, которая занимается расследованием, еще идет и выводы делать рано.

Военный вертолет Ми-24 упал в ущелье в Араратской области Армении во время сопровождения автоколонны с российской военной базы. Причиной стала выпущенная ракета с территории Азербайджана. Погибли два члена экипажа. Третьего срочно госпитализировали на аэродроме базирования с травмами различной степени тяжести. В Минобороны России отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.

МИД Азербайджана признал вину в случившемся. В ведомстве пояснили, что ракету выпустили по ошибке. Была ночь, и российских вертолетов ранее в этом регионе не наблюдали. Кроме того, экипаж подлетел близко к азербайджанской границе.

Баку принес официальные извинения России и подчеркнул, что сам инцидент не был направлен против Москвы. МИД выразил соболезнования семьям погибшего экипажа и подчеркнул, что готов выплатить компенсацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что организует расследование и виновных в крушении российского вертолета привлекут к ответственности.