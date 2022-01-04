Россия начнет поиски жизни на Марсе в 2022 году

Запуск посадочного аппарата совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» планируется провести в 2022 году. Его целью будет поиск источников метана и каких-то форм жизни на Красной планете, рассказал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

Ученый рассказал, что второй этап миссии «ЭкзоМарс» можно назвать самым ожидаемым проектом в наступившем году. Посадочный аппарат будет нести на себе и российские приборы, и европейский ровер — марсоход. Это беспрецедентный проект по уровню технического сотрудничества, сообщил он в беседе с RT.

«На орбите вокруг Марса сейчас целых восемь работающих космических аппаратов, исследующих планету. Хотя среди них нет российских аппаратов, наши приборы стоят и на европейских, и на американских аппаратах, в том числе на марсоходе», — пояснил Петрукович.

Директор ИКИ РАН отметил, что на Марсе были найдены водяной лед и метан. И наличие последнего — это самая большая интрига. Дело в том, что этот газ быстро разлагается солнечным светом, поэтому чтобы метан был в атмосфере, на поверхности планеты должен быть его источник.

«Обычно, то есть на Земле, это либо вулканы, но на Марсе мы не видим вулканов, либо какие-то примитивные бактерии. <…> Хотя метана в его атмосфере ничтожно мало, <…> сам факт хотя бы эпизодического его наличия дает надежду найти какие-то следы жизни», — рассказал ученый.

Сейчас аппарат проходит последние подготовительные этапы в Европе.