Россия начала экспортировать антисептики

Российские производители начали поставки антисептиков и средств защиты за границы Евразийского экономического союза. Экспорт согласовал Минпромторг.

«Первые партии, если не брать гуманитарную помощь, коллеги недавно согласовали — бренд „Септима“, это антисептики, первая поставка уже уехала», — цитирует слова главы ведомства Дениса Мантурова ТАСС.

Контракт уже заключили с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и странами Персидского залива.

Ранее стало известно, что российские маски и антисептики будут экспортировать в Китай и США. В месяц за рубеж российские производители готовы отправить около 200 миллионов защитных средств. Участвовать в зарубежных поставках будут более 20 отечественных компаний.

Ранее из-за пандемии Минпромторг запрещал вывозить средства индивидуальной защиты на экспорт из России.

До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тысяч литров антисептиков, сейчас выпуск нарастили до 380 тысяч литров в день.