Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса Россия может снова закрыть границы. При этом правительство не планирует вводить всеобщий режим самоизоляции.

«В Совете Федерации не исключают закрытия границ РФ и сокращение количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом», — рассказал РИА «Новости» сенатор Валерий Рязанский.

Также он добавил, что режим самоизоляции введут для лиц старшего возраста. Для остальных требования будут помягче. Возможности медицины позволяют не вводить всеобщий режим самоизоляции на территории всей страны.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России снова выявили более десяти тысяч заразившихся коронавирусом. Новых заболевших зарегистрировали в 84 регионах страны. Многие из них переносят вирус без симптомов. При этом за сутки от COVID-19 сеончались 117 человек.

За все время пандемии в России сделали уже порядка 48 миллионов тестов на коронавирус. Только за последние сутки было проведено 358 тысяч исследований на обнаружение коронавирусной инфекции.

Доктор Александр Мясников объяснил, почему коронавирус часто убивает молодых. «Царьград» передает, что все дело в генетических особенностях человека.