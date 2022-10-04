Россия может продлить участие в проекте МКС | 360°

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Россия может продлить участие в проекте МКС

Исполнительный директор Роскосмоса Крикалев: РФ может продлить участие в проекте МКС

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Россия может продлить свое участие в проекте МКС после 2024 года — соответствующее решение, возможно, примут в следующем году. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на пресс-конференции, транслируемой на сайте NASA.

«На данный момент мы продолжаем летать вместе и продолжим летать до 2024 года. Я знаю, что NASA уже приняло это решение, другие международные партнеры ведут обсуждение и готовы принять решение, а мы начинаем обсуждать с нашим правительством продление нашего участия в программе МКС», — рассказал Крикалев.

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Он выразил надежду на то, что Россия получит разрешение продолжить участие в следующем году.

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Роскосмос «очень тесно сотрудничает» с NASA, указал Крикалев. По его словам, остановка полетов в космос имела бы «большое негативное влияние» на программу МКС.

«Мы начинаем думать о разработке и создании новой станции, но понимаем, что это не произойдет быстро. Поэтому, видимо, продолжим летать до тех пор, пока у нас не появится новая инфраструктура, которая позволит поддерживать присутствие человека по меньшей мере на низкой орбите», — пояснил исполнительный директор Роскосмоса.

Россия заговорила о выходе из проекта МКС еще в 2021 году. О том, что это произойдет после 2024-го, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным этим летом.

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