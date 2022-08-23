Россия может остаться без сайры

Рыбопромысловый флот России пока не приступил к промыслу популярной у жителей страны рыбы — сайры. Об этом сказано в пресс-релизе Росрыболовства со ссылкой на Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО).

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

Сайру в открытых водах ловят рыбаки из Китая, Японии, Южной Кореи. По состоянию на середину августа вылов составил 13 661 тонну.

Общий вылов скумбрии и иваси к 22 августа составил 87,7 тысячи тонн. Это на 0,5% больше, чем годом ранее. Основная доля пришлась на сардину иваси — 62,3 тысячи тонн. Скумбрии удалось выловить 25,4 тысячи тонн. На промысле на прошлой недели работали 10 российских рыбопромысловых судов. Для сравнения: в прошлом году работали 15 судов.

По сведениям ТИНРО, уловы сардины высокие, за сутки отдельные суда вылавливают свыше 500 тонн, за неделю — 7854 тонны.

По поручению Росрыболовства дальневосточные территориальные управления ведомства попросили судовладельцев ловить больше рыбы.