Россия может оказаться на пике распространения коронавирусной инфекции в ближайшие две недели

Россия может оказаться на пике распространения COVID-19 в ближайшие две недели, а затем выйти на плато. Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение», — объяснил он в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1».

По последним данным число зараженных в России достигло 134 687 человек. Больше 1,2 тысячи пациентов скончались, свыше 16 тысячам зараженных удалось выздороветь. За минувшие сутки обновился рекорд прироста больных коронавирусом в стране — за 2 мая их стало на 10 633 человека больше.