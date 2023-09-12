12 сентября 2023, 13:44
Россия многое из приобретенного в 1990-е бездумно растеряла — Путин
Путин: Россия многое приобрела в 1990-е, но потом растеряла
Российская Федерация в 1990-е годы смогла многое приобрести — например, свободу и раскрепощение. Однако в итоге она и потеряла многое, отметил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В 90-е годы мы многое приобрели, имею в виду раскрепощение, свободу, многое и потеряли, к сожалению, бездумно истратили или расточали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза», — сказал российский лидер.
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Также он высказался и относительно политики СССР. Говоря о вводе войск в Чехию и Венгрию, Путин назвал действия советских властей неправильными.
По его словам, нельзя делать то, что противоречило бы интересам других государств. Президент подчеркнул, что именно так сейчас и поступают западные страны, наступая на те же грабли.
Россия
Владимир Путин
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