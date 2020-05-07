Россия массово закупит маски у Китая

Инициатором закупок в России стал Минпромторг. С начала марта он уже закупил около 178 миллионов масок из Китая, еще одна крупная партия на 18 миллионов штук придет в мае.

Ранее глава ведомства Денис Мантуров заявил, что в России каждый день производят более восьми миллионов масок. Чтобы удовлетворить спрос, изделия закупаются и за рубежом, основной страна, из которой маски приходят в Россию, — Китай.

Помимо этого, некоторые предприятия в регионах в условиях пандемии перешли на производство масок. К примеру, в Калининградской области работники одной из сети кинотеатров, оставшись без работы, начали шить изделия для нуждающихся.

В Подмосковье перепрофилировали 14 предприятий. Все они работают в три смены, чтобы масок хватило всем. Приобрести их можно будет не только в аптеках, но и на кассах в супермаркетах.