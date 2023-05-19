Общество 19 мая 2023, 16:19 Россия летом возобновит прямое авиасообщение с Кубой Вице-премьер Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля Unsplash

Читать 360tv в

Предстоящим летом российские самолеты вновь начнут летать прямыми рейсами на Кубу. О возобновлении авиасообщения между странами сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой», — политика процитировало РИА «Новости».

Реклама

Чернышенко отметил, что Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, поэтому логично развивать двусторонние отношения во всех секторах экономики.

Чернышенко 19 мая принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с оборудованием из России. Он рассказал, что в работу завода инвестировали свыше 95 миллионов долларов. Предприятие позволит создать порядка 500 рабочих мест и будет производить около 220-230 тысяч тонн жидкой стали в год.

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Кубу с рабочим визитом в рамках латиноамериканского турне в конце апреля. Он встретился с президентом Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. По итогам переговоров дипломат заявил, что страны ведут диалог о дополнительной поставке пшеницы, а также разработали решения, позволяющие обезопасить торговлю и инвестиции от санкций.