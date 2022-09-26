«Россия как родная мама». Жители ДНР рассказали об ожидании присоединения к РФ по итогам референдума | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 04:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Россия как родная мама». Жители ДНР рассказали об ожидании присоединения к РФ по итогам референдума Житель ДНР: Украина нас не любит и никогда не любила

Читать 360tv в

В Донецкой Народной Республике продолжается референдум о присоединении к России. Несмотря на частые обстрелы со стороны ВСУ и негативную реакцию Америки и Запада, ДНР показывает высокую явку избирателей. Люди идут голосовать, потому что верят в лучшее будущее.

С теми, кто пришел отдать свой голос, поговорили «360».

Реклама

«Восемь лет ждали этого. Надоела Украина, которая нас не любит и не любила никогда», — поделился эмоциями житель республики.

Реклама

«В Россию — это как к родной маме под мышку. Я, когда получила российский паспорт, прыгала, как ребенок. А теперь я хочу домой», — расплакалась пенсионерка.

Молодая мама, жительница ДНР, тоже не смогла сдержать эмоций.

«Спасибо большое России, что она приняла нас в свой дом», — сказала она.

Жители Донбасса и освобожденных территорий могут проголосовать и на территории Подмосковья. Там открыты 11 участков. Подробности можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Авторы:

0 0 0 0 0 0