Россия изменила условия пересечения абхазской границы

Въезд и выезд из Абхазии теперь доступны для жителей стран, для которых открыты российские границы. Ограничения, которые были приняты Россией в марте 2020 года по пересечению ее границы, отменили.

Ранее Россия ослабляла ограничения по пересечению абхазо-российской границы только для жителей России, Абхазии, а также граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил радио Sputnik начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба.

Однако абхазская сторона неоднократно просила Россию упростить пересечение или снять ограничения на абхазо-российской границе для других иностранных граждан.

«Совсем недавно вышло дополнение к данному распоряжению, которое регулирует пересечение МАПП „Адлер“ иностранными гражданами, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию. То есть они могут въехать в Абхазию через Российскую Федерацию», — сказал Бганба.

Снятие ограничений также коснулось этнических абхазов, проживающих в Турции и Сирии, и трудовых мигрантов из Средней Азии.