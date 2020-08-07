Политик напомнил, что еще изначально законодатели, вакцинопрофилактики и иммунопрофилактики говорили о достаточно хорошем научном потенциале России.

«Поэтому, я считаю, что здесь все закономерно. Конечно же, здесь не нужно устраивать соревнование», — отметил Огуль.

Прежде всего важно качество вакцины и эффект, который произведет медицинский препарат. «Вот два важных фактора, на которые нужно обратить внимание», — добавил чиновник.

Вакцину, разработанную в центре имени Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Сейчас идет последний, третий этап. Медики готовят вакцину от 2019-nCoV к массовому выпуску. Первыми ее получат российские врачи и пожилые люди, так как они находятся в группе риска.