Россия имеет хороший научный потенциал для создания вакцины — Огуль
Россия имеет хороший потенциал в создании вакцины от коронавируса. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, его процитировал сайт RT.
Политик напомнил, что еще изначально законодатели, вакцинопрофилактики и иммунопрофилактики говорили о достаточно хорошем научном потенциале России.
«Поэтому, я считаю, что здесь все закономерно. Конечно же, здесь не нужно устраивать соревнование», — отметил Огуль.
Прежде всего важно качество вакцины и эффект, который произведет медицинский препарат. «Вот два важных фактора, на которые нужно обратить внимание», — добавил чиновник.
Вакцину, разработанную в центре имени Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Сейчас идет последний, третий этап. Медики готовят вакцину от 2019-nCoV к массовому выпуску. Первыми ее получат российские врачи и пожилые люди, так как они находятся в группе риска.