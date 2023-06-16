Общество 16 июня 2023, 17:11 Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов – президент Алжира Президент Алжира Теббун: Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Роль России для снижения остроты мировых кризисов — крайне важная. Такое заявление сделал президент Алжира Абдельмаджид Теббун на Петербургском международном экономическом форуме.

Заслуга РФ, по мнению лидера Алжира, в том, что она поставляет нуждающимся странам пшеницу, налаживает партнерство с бедными государствами.

Реклама

«Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают особенно от наступивших кризисов», — заявил он.

Ранее Абдельмаджид Теббун заявил о желании его страны присоединиться к объединению БРИКС — межгосударственному объединению пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Число стран, желающих войти в союз, постоянно растет и уже почти достигло 20.