Общество 25 апреля 2023, 10:43 Россия идет иным путем. Путин указал на разрушение семейных ценностей на Западе Путин: на Западе разрушают семейные ценности, а Россия идет другим путем РИА «Новости»

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Страны Запада продолжают открыто уничтожать традиционные, фундаментальные семейные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия выбирает другой путь, основанный на традициях и духовных устоях.

«Звучат утверждения, что глобальный социальный и демографический кризис преодолеть невозможно», — заметил глава государства в обращении к участникам конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам».

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В России, по его словам, прикладывают усилия при создании условий для народосбережения, роста рождаемости и продолжительности жизни. Также важными задачами остаются снижение смертности и укрепление нравственных основ российского общества, добавил президент.

Путин напомнил о словах мыслителям Дмитрия Менделеева, который по сути сформулировал национальную идею России. И она состоит именно в приумножении народа страны.