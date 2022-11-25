Общество 25 ноября 2022, 15:32 Россия и Украина проведут обмен пленными в формате «9 на 9» Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной 25 ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и Украина 25 ноября проведут обмен пленными, заявил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, обменный процесс пройдет по формуле «девять на девять».

«Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики», — уточнил Пушилин.

Реклама

Накануне, 24 ноября, на родину из украинского плена вернулись 50 российских военнослужащих. Их доставили в Москву.

Реклама

В столице военным окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Минобороны опубликовало видео, на котором освобожденные хором спели гимн России.

Некоторые из вернувшихся военных поделились воспоминаниями о жестоком отношении к ним в плену. По словам одного из военных, их избивали, заставляли разучивать украинские песни.

Другой военнослужащий рассказал, что солдаты ВСУ заставляли ходить пленных с простреленными коленями. Просьбы о медицинской помощи при этом игнорировались.