Россия и Украина продлили договор на транзит нефти на 10 лет

В сообщении сказано, что помимо основного договора компании заключили также дополнительное соглашение. По словам пресс-службы «Укртранснафты», это на долгий срок гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также позволит создать «почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов транзитными объемами нефти в направлении стран Европы».

Новый документ вступит в силу с 1 января 2020 года и будет действителен до 1 января 2030-го. Кроме того, российская и украинская компании обновили ряд положений исходя из текущей ситуации на рынке услуг по транспортировке нефти. Свои подписи под новым документом поставили вице-президент «Татнефти» Сергей Андронов и генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.