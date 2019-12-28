Россия и Украина пока не договорились о пунктах газового контракта. Переговоры идут третий день

Собеседник агентства отметил, что в минувшую пятницу переговоры затянулись до часа ночи. Сегодня участники встречи продолжили свое обсуждение.

Срок действия контракта о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. Стороны долго не могли прийти к единому мнению, пока 20 декабря на трехстороннем соглашении с участием Еврокомиссии в Минске стороны подписали соглашение о заключении контракта на пять лет с возможной пролонгацией еще на десятилетний срок.

Главным камнем преткновения для заключения договора были судебные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» друг к другу. В разбирательстве по делу о компенсации за недопоставку транзитного газа Стокгольмский арбитраж встал на сторону украинской компании и присудил ей компенсацию в размере более двух миллиардов долларов. В соглашении о заключении транзитного договора «Газпром» согласился на эту выплату.

В минувшую пятницу стало известно, что «Нафтогаз» получил от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов. При этом в украинской компании отметили, что в выплату вошли не только компенсация, но и накопленные проценты. Теперь стороны аннулировали все взаимные судебные претензии.

Перед подписанием контракта исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что на встрече стороны представят друг другу два пакета документов из которых по итогам обсуждения должен выйти итоговый договор для подписания. Россия рассчитывает получить фиксированную плату за транзит газа на весь срок действия контракта, а Украина хочет избавиться от рисков прекращения сотрудничества.