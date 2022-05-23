Россия и Турция возобновили переговоры о замене ушедших из РФ западных брендов

Россия и Турция приступили к новой фазе переговоров о замене брендов, которые решили уйти с российского рынка, на турецкие. О возобновлении переговоров заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, написал ТАСС.

«Мы прогнозируем, что этой осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся [торговые площадки] площадью три миллиона квадратных метров, равные 420 футбольным полям», — отметил Москаленко.

По его словам, для турецких брендов, которые еще не работают в России, предоставляется возможность ознакомиться с лучшими ТЦ в стране. Переговоры идут, чтобы турецкие компании оставались в РФ надолго и делали выгодные инвестиции.

В начале марта президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что представители Союза отправились в Турцию, чтобы обсудить заключение возможных контрактов как минимум с 200 брендами. При этом он обратил внимание, что оперативно прийти на новый рынок достаточно сложно, сообщало РИА «Новости».

Доля турецких брендов на российском рынке была небольшой. Среди брендов одежды это, в частности, Koton, LC Waikiki, Colin’s. К работе в России проявляла интерес турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken. Эта компания работает уже в 17 странах. В РФ она может быстро открыть около 10 точек.