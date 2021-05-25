Россия и Саудовская Аравия подготовят пилотируемую космическую миссию

Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую пилотируемую миссию. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В заседании также принял участие министра энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз Бен Сальман Аль Сауд, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Помимо прочего, Новак затронул вопрос о работе двух стран по линии совместного использования космического пространства. Он отметил перспективность подготовки космонавтов и разработке совместной космической пилотируемой миссии.

По его словам, продолжается взаимодействие и в сфере гражданской авиации. Сейчас сторонами подготовлен меморандум в области безопасности гражданской авиации, а также проект соглашения о сотрудничестве в области морского транспорта, уточнил Новак.

Соглашение об исследовании и сотрудничестве в космическом пространстве в мирных целях Россия и Саудовская Аравия подписали в 2017 году. Тогда король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд совершил свой первый в истории двусторонних отношений визит в Москву.

В конце 2018 года Саудовская Аравия создала свое космическое агентство его возглавил Султан бен Сальман бен Абдель Азиз. Он является первым побывавшим в космосе астронавтом не только в своей стране, но и во всем арабском мире. В феврале 2019 года Абдель Азиз провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. По итогам они договорились сформируют программу сотрудничества двух стран в космической сфере.