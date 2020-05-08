Россия и Куба призвали вместе бороться с коронавирусом

Главы МИД России и Кубы высказались в поддержку общемирового сотрудничества и солидарности на фоне пандемии коронавируса. Они заявили, что только международные усилия помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить статистику смертности.

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Кубы Бруно Родригес Паррилья по случаю 60-летия восстановления дипломатических отношений между странами выпустили совместную статью в «Российской газете». В ней они одобрили деполитизированные усилия для развития сотрудничества, ведь это поможет в скорейшем времени победить коронавирус.

«Правительства обеих стран твердо уверены в том, что ООН и Всемирная организация здравоохранения должны сыграть лидирующую роль в этом вопросе», — говорится в статье.

Министры раскритиковали США не только за нападки на ВОЗ, но и за использование односторонних санкций. Лавров и Паррилья отметили, что такие действия недопустимы в сложившейся ситуации и направлены на установление мирового господства.

В то же время Россия и Куба с оптимизмом смотрят в будущее двусторонних отношений и продолжат защищать свои суверенитет и независимость, а также право распоряжаться собственной судьбой.