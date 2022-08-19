Россия и Казахстан проведут совместные военные учения

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым анонсировал проведение совместных учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Переговоры политиков проходят в Сочи.

Путин отметил, что Россия и Казахстан в октябре отметят 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим идет подготовка к целому ряду мероприятий, сообщил ТАСС.

«Министерства иностранных дел [России и Казахстана], министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — сказал президент РФ.

В июне в Казахстане прошли вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения специальных учений «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и командно-штабных учений «Взаимодействие-2022».

Все учения, которые должны объединить подготовку разных компонентов войск ОДКБ, планируется провести на территории Казахстана, на полигоне Матыбулак, сообщил RT.