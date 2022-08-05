Россия и Камбоджа договорились укрепить связи в сфере обороны, торговли и инвестиций

Россия и Камбоджа будут расширять партнерство в сферах торговли, инвестиций, обороны и безопасности, науки и технологий, образования и культуры. Эти намерения подтвердили в совместном заявлении министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Прак Сокхон.

Стороны провели переговоры в Пномпене и условились, что Россия и Камбоджа будут поддерживать и наращивать политический диалог, регулярные контакты между правительствами, парламентами, местными властями и политическими партиями, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В совместном заявлении также отмечается, что Лавров и Сокхон договорились способствовать развитию давних дружеских связей и взаимной поддержки между РФ и Королевством Камбоджа.

Помимо этого, министры подтвердили готовность сторон оказывать взаимную поддержку по ключевым вопросам международной и региональной повесток и делать при этом упор на укреплении роли АСЕАН в контексте расширения взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.